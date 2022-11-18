Россия обстреляла Херсон, погиб местный

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в вечерней сводке.

"Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобыевку, Антоновку и сам Херсон. В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель" , – пишет "Юг".

Российский враг также обстрелял из РСЗО Марганецкую громаду Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.

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