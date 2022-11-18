Россия обстреляла Херсон, погиб местный
В четверг, 17 ноября, российский агрессор ударил по деоккупированному Херсону
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в вечерней сводке.
"Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобыевку, Антоновку и сам Херсон. В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель" , – пишет "Юг".
Российский враг также обстрелял из РСЗО Марганецкую громаду Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.
- 17 ноября Генштаб сообщил, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что оккупанты меняют позиции на левобережье Херсонской области.
- Украинские защитники демилитаризовали радиолокационную станцию россиян в районе Новой Каховки.
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