Россия обстреляла Херсон из артиллерии. Погиб 73-летний мужчина

Об этом сообщил представитель ОП Кирилл Тимошенко.

"Херсон. Враг продолжает терроризировать город. Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина в возрасте 73 лет", - пишет Тимошенко.

Информацию также подтвердил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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