Россия обстреляла Херсон. Город снова без света

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики обстреляли Херсон - повреждены электросети. Город снова остался без света. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев", - пишет Янушевич.

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