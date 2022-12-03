Россия обстреляла Херсон. Город снова без света
Вечером 2 декабря российский агрессор ударил по Херсону
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские захватчики обстреляли Херсон - повреждены электросети. Город снова остался без света. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев", - пишет Янушевич.
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