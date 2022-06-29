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Россия обстреляла Харьков и пригород из танков, минометов и реактивной артиллерии

29 июня, 2022 среда
18:50
война с Россией

Российский агрессор 29 июня активно обстреливает Харьковскую область из танков, минометов и реактивной артиллерии

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Северское направление

Враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Агрессор произвел обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Угроиды.

Харьковское направление

Противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.

Славянское направление

Враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Долгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.

Донецкое направление

Россия при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Осуществил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли.

Краматорское и Бахмутское направления

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от села Возрождение.

Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спирно, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили недалеко от Берестового.

Ситуация на Востоке

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляйпольское. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационных ударов по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

Ситуация на Юге

Враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

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