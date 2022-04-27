Россия обстреляла Харьков и область из артиллерии, минометов и РСЗО: погиб 1 человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



"Обстреливать мирных жителей - это все, что могут российские оккупанты. Сегодня захватчики продолжили обстреливать из артиллерии, минометов, РСЗО районы Харькова и области", - говорится в сообщении.



В Харькове в результате российских обстрелов погиб 1 человек, 3 мирных жителя получили ранения, из них 2 - в тяжелом состоянии.



От обстрелов Чугуевского района получили ранения 3 человека, в том числе ребенок 14 лет.



"Это не армия, это циничные трусы - воюющие с детьми", - отметил Синегубов.



26 апреля на Харьковщине воины десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сбили еще один российский вертолет Ка-52.

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