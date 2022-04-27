Россия обстреляла Харьков и область из артиллерии, минометов и РСЗО: погиб 1 человек
Сегодня, 27 апреля, российские захватчики продолжили обстреливать Харьковщину из артиллерии, минометов и реактивной системы залпового огня
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Обстреливать мирных жителей - это все, что могут российские оккупанты. Сегодня захватчики продолжили обстреливать из артиллерии, минометов, РСЗО районы Харькова и области", - говорится в сообщении.
В Харькове в результате российских обстрелов погиб 1 человек, 3 мирных жителя получили ранения, из них 2 - в тяжелом состоянии.
От обстрелов Чугуевского района получили ранения 3 человека, в том числе ребенок 14 лет.
"Это не армия, это циничные трусы - воюющие с детьми", - отметил Синегубов.
- 26 апреля на Харьковщине воины десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сбили еще один российский вертолет Ка-52.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 34.16
- Актуальное
- Важное