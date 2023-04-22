Россия обстреляла Харьков
Вечером 22 апреля российские террористы обстреляли Харьков
Об этом в 22:04 сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Информацию также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22:02.
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