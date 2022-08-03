Россия обстреляла Харьков

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Воздушная тревога продолжалась с 03:55 до 04:43.

"В 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва. В одном случае прилет в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара. По второму месту попадания ДСНС информацию уточняет", - написал Терехов.

В 04:51 в Харьковской области и Харькове снова объявили воздушную тревогу.

В ночь со 2 на 3 августа жители Запорожья слышали громкие взрывы.

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