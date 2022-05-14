Россия обстреляла из миномета территорию Сумщины

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Сегодня вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую общину. Около 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет", - написал он.

29 апреля российские войска в очередной раз со своей территории обстреляли Сумскую область. Оккупанты с территории РФ выпустили 30 мин.

3 мая российские войска ударили минометами по Сумской области.

Ночью 4 мая россияне обстреляли Сумщину из вертолета и "градов": повреждены школа и инфраструктура.

К вечеру 8 мая Россия обстреляла приграничную территорию Украины на Сумщине и частично Черниговщине, предварительно обошлось без жертв.

Рашисты обстреляли две общины в Сумской области 9 мая.

13 мая российские военнослужащие нанесли ракетный удар вблизи с. Очкино в Сумской области.