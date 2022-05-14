Россия обстреляла из миномета территорию Сумщины
Российские военные с территории РФ обстреляли Великописаревскую общину Сумской области
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
"Сегодня вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую общину. Около 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет", - написал он.
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