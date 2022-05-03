Россия обстреляла из Каспийского моря Кировоградщину, есть погибшие и раненые - ОК "Юг"
Россия нанесла ракетный удар по Кировоградской области с Каспийского направления
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Врагом совершен очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины. На южном направлении, в зоне нашей ответственности, это, в частности, Одесчина и Кировоградщина", - говорится в сообщении.
Там отметили, что двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами повреждена железнодорожная инфраструктура Кировоградщины, есть погибшие и раненые.
"Еще три ракеты, направленные на Одесчину, сбиты силами ПВО", - заявили военные.
- Ранее стало известно, что оккупанты выпустили ракету в Долинскую громаду Кировоградской области.
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