Россия обстреляла из Каспийского моря Кировоградщину, есть погибшие и раненые - ОК "Юг"

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".



"Врагом совершен очередной ракетный удар по нескольким регионам Украины. На южном направлении, в зоне нашей ответственности, это, в частности, Одесчина и Кировоградщина", - говорится в сообщении.



Там отметили, что двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами повреждена железнодорожная инфраструктура Кировоградщины, есть погибшие и раненые.



"Еще три ракеты, направленные на Одесчину, сбиты силами ПВО", - заявили военные.

Ранее стало известно, что оккупанты выпустили ракету в Долинскую громаду Кировоградской области.