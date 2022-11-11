Россия обстреляла из "градов" Днепропетровскую область, пострадал 10-летний ребенок
В четверг, 10 ноября, российский агрессор ударил по Днепропетровской области из "градов", "ураганов" и тяжелой артиллерии
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Прочность наших позиций враг пытается испытывать безпилотными ударами камикадзе типа "Ланцет" по нашим позициям в Бериславском районе. А тыловые районы с мирным населением стремится держать в страхе из-за постоянных обстрелов. Новоалександровку враг обстреливал с левого берега системой "Град". Повреждены еще несколько частных подворий. Без человеческих потерь", - говорится в отчете.
В четверг, 10 ноября, россияне били по Никопольскому району Днепропетровской области "градами", "ураганами" и тяжелой артиллерией. В Мировской сельской громаде пострадал 10-летний ребенок, он получил осколочные ранения. Его состояние стабильное.
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной, а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.
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