Россия обстреляла из "Градов" детский дом в Ворзеле и из "Ураганов" жилые дома Ахтырки

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на генпрокурор Ирину Венедиктову и Дмитрия Живицкого в Facebook.



"При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей", - написала Венедиктова.



Пострадавших в результате обстрелов нет, на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.



"В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. За вмешательством прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - отметила Венедиктова.



Главы Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий написал, что а Ахтырке был обстрел "ураганами", оккупанты попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад.



"Было много людей. Количество раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", - отметил он.