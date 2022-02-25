Россия обстреляла из "Градов" детский дом в Ворзеле и из "Ураганов" жилые дома Ахтырки
Российские войска обстреляли из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей, а "ураганы" РФ в Ахтырке попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на генпрокурор Ирину Венедиктову и Дмитрия Живицкого в Facebook.
"При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей", - написала Венедиктова.
Пострадавших в результате обстрелов нет, на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.
"В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. За вмешательством прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - отметила Венедиктова.
Главы Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий написал, что а Ахтырке был обстрел "ураганами", оккупанты попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад.
"Было много людей. Количество раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", - отметил он.
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