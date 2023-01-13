Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, российские военные обстреляли населенный пункт из РСЗО "Град".

"Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречную Купянского района. По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет", - написал Синегубов.

Также известно, что была госпитализирована 63-летняя женщина, получившая ранения.

Вечером 10 января российские оккупанты нанесли удары по Харьковщине.

За сутки 10 января российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего повреждены дома и автомобили.

11 января российские военные продолжали обстреливать населённые пункты Харьковской области. В результате повреждены предприятие, дома, торговый павильон.

12 января российские военные били по населенным пунктам Харьковской области. В результате есть разрушение жилых домов, пострадали двое мужчин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb