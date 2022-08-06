Россия обстреляла из артиллерии, гранатометов и минометов 6 громад Сумской области. Зафиксировано 200 прилетов

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских обстрелов пострадали территории Эсманьской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской и Николаевской громад. Зафиксировано около 200 прилетов. К счастью, во всех случаях – без жертв.

Глуховскоя громада: около 11:00 Россия обстреляла территорию из гранатометов. Зафиксировано 10 прилетов и стрелкового вооружения, несколько пулеметных очередей.

Эсманьская громада: с 10:40 произошел артиллерийский обстрел территории общины – 15 прилетов.

"Между населенными пунктами Белопольской и Буринской громад с 11:00 россияне били из артиллерии - 38 прилетов. Шалыгинская громада: после 11:00 был артобстрел - 40 прилетов. В 12:33 обстрел продолжился, вероятно САУ - 40 прилетов. за сутки россияне обстреливали населенные пункты общины: после 19:00 - минометный обстрел - 7 прилетов. В 19:45 - артобстрел - 20 прилетов. Информация о разрушениях - выясняется", - написал Живицкий.

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