Россия обстреляла инфраструктуру Запорожья, есть раненый
Вечером 27 января российские террористы ударили по Запорожью
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"По предварительной информации, рашисты атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар. Работают соответствующие службы", - написал Куртев.
По состоянию на 21:42 известно об одном пострадавшем. Мужчина госпитализирован
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