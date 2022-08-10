Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру в Черниговской и Сумской областях

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Волынское и Полесское направления

Ситуация перемен не претерпела.

"По имеющейся информации, с 9 августа этого года, в Минске, под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь начато проведение собрания с подразделениями территориальной обороны с привлечением военнообязанных запаса. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории РБ", - отметили в ВСУ.

Северское направление

Из ствольной артиллерии российский враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Гаврилова Слобода, Старые Вырки, Середина-Буда и Бруски Сумской области.

Южнобужское направление

Основные усилия враг сосредотачивается на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения войск ВСУ. Россия продолжает активно применять БПЛА для воздушной разведки.

"Враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Лиманы, Луч, Александровка, Новониколаевка, Мирное, Благодатное, Кобзарцы, Княжевка и Трудолюбовка. Нанес авиационных ударов в районах Андреевки, Ольгиного Роза и Новогры. Попал под точный огонь наших воинов, понес потери и хаотично отступил", - говорится в отчете Генштаба.

10 августа сообщалось, что российский агрессор пытается наладить и улучшить логистическое обеспечение своих войск в Харьковском направлении.

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