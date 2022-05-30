Россия обстреляла город в Николаевской области

Об этом сообщил горсовет в Facebook .

"Сохраняем спокойствие, не паниковать. Оставайтесь по домам, в укрытии. Центральная часть нашего города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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