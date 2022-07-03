Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.

"Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. Под обстрелами села Дергачевской и Ольховской территориальных громад", - написал он.

По предварительным данным областного центра экстренной медицинской помощи, три человека погибли, одна женщина получила ранения.

"Просим жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги. Без нужды не выходите на улицы!" – подчеркнул глава ОВА.

Напомним, Россия второй день подряд обстреляла Краматорск.

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