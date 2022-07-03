Россия обстреляла две громады в Харьковской области: трое погибших и раненая
Россия 3 июля обстреляла села Дергачевской и Ольховской территориальных громад на Харьковщине: трое погибших, ранена женщина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.
"Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. Под обстрелами села Дергачевской и Ольховской территориальных громад", - написал он.
По предварительным данным областного центра экстренной медицинской помощи, три человека погибли, одна женщина получила ранения.
"Просим жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги. Без нужды не выходите на улицы!" – подчеркнул глава ОВА.
- Напомним, Россия второй день подряд обстреляла Краматорск.
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