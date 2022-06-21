Россияне обстреляли Днепропетровщину: перебита линия электропередач
Россия вечером 20 июня обстреляла Криворожский район Днепропетровщины, снаряд упал в поле, но повредил линию электропередач и оставил одно из сел без света
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграммах.
"Вчера поздно вечером противник обстрелял окрестности села Марьянское, что в Криворожском районе на границе с Херсонщиной. Людей не зацепило, вражеский снаряд упал в поле и перебил линию электропередач", - указал он.
Впрочем, село частично осталось без света, его сегодня должны восстановить.
Кроме того, в результате обстрела загорелся сухостой, пожар оперативно потушили.
"Также ночью кафиры ударили по Великой Костромке. По жилым домам не попали, никто не пострадал", - добавил Лукашук.
В настоящее время во всех других районах области ситуация стабильная, ночь в общинах прошла тихо, указал он.
- Днем 20 июня русские войска обстреляли приграничные территории Апостоловской общины и попали в поля на территории Широковского ТГ. Кроме того, в этот же день кафиры обстреляли Великую Костромку, в результате чего в одном из хозяйственных построек произошел пожар.
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