Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграммах.

"Вчера поздно вечером противник обстрелял окрестности села Марьянское, что в Криворожском районе на границе с Херсонщиной. Людей не зацепило, вражеский снаряд упал в поле и перебил линию электропередач", - указал он.

Впрочем, село частично осталось без света, его сегодня должны восстановить.

Кроме того, в результате обстрела загорелся сухостой, пожар оперативно потушили.

"Также ночью кафиры ударили по Великой Костромке. По жилым домам не попали, никто не пострадал", - добавил Лукашук.

В настоящее время во всех других районах области ситуация стабильная, ночь в общинах прошла тихо, указал он.

Днем 20 июня русские войска обстреляли приграничные территории Апостоловской общины и попали в поля на территории Широковского ТГ. Кроме того, в этот же день кафиры обстреляли Великую Костромку, в результате чего в одном из хозяйственных построек произошел пожар.

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