Россия обстреляла Днепропетровщину из артиллерии. Одно из предприятий потерпело разрушение

Об этом сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

"В течение дня армия РФ, используя РСЗО и ствольную артиллерию, осуществила обстрелы Марганецкой территориальной общины. В результате чего, одно из предприятий потерпело разрушение. Люди не пострадали. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций", - написал Евтушенко.

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