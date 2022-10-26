Россия обстреляла деоккупированную Трифоновку в Херсонской области, также пострадала Никопольщина
Во вторник, 25 октября, в Херсонской области российский агрессор из танков ударил по недавно деоккупированной Трифоновке
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Два раза за боевой день были обстреляны мирные населенные пункты. В том числе недавно освобожденная в Херсонской области Трифоновка – из танка. Вышетарасовка, на Никопольщине, оказалась под огнем реактивных систем залпового огня. В Трифоновке есть повреждение жилых домов, ранен один гражданин. На Никопольщине информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - пишут в ОК.
- 12 октября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали 5 населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Среди них была Трифоновка.
- Во вторник, 25 октября, украинская артиллерия уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" на южном фронте.
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