Россия обстреляла деоккупированную Трифоновку в Херсонской области, также пострадала Никопольщина

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Два раза за боевой день были обстреляны мирные населенные пункты. В том числе недавно освобожденная в Херсонской области Трифоновка – из танка. Вышетарасовка, на Никопольщине, оказалась под огнем реактивных систем залпового огня. В Трифоновке есть повреждение жилых домов, ранен один гражданин. На Никопольщине информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - пишут в ОК.

12 октября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали 5 населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Среди них была Трифоновка.

Во вторник, 25 октября, украинская артиллерия уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" на южном фронте.

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