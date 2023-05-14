Россия обстреляла Чугуевский район на Харьковщине: погибли два человека
Российская армия 14 мая нанесла удар по поселку Старица Чугуевского района
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Харьковщины", - написал он.
Также Синегубов отметил, что в результате удара погибли 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.
- В ночь с 13 на 14 мая российская армия обстреливала Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры и ЦНАП, есть пострадавшие.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное