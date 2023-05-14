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Россия обстреляла Чугуевский район на Харьковщине: погибли два человека

14 мая, 2023 воскресенье
16:53
Война с Россией

Российская армия 14 мая нанесла удар по поселку Старица Чугуевского района

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Харьковщины", - написал он.

Также Синегубов отметил, что в результате удара погибли 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

  • В ночь с 13 на 14 мая российская армия обстреливала Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры и ЦНАП, есть пострадавшие.
Украина
Харковщина
Чугуев
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