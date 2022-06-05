Об этом сообщила мэр города Чугуева Галина Минаева в фейсбук .

"Сегодня, к сожалению, есть грустный повод обратиться к вам: наш город в очередной раз подвергся обстрелу со стороны российских агрессоров. Есть разрушение в одном из микрорайонов, но самое ужасное, что есть убитый и раненый среди жителей", - написала она.

Она также призвала горожан воздержаться от прогулок по паркам и скверам города по меньшей мере на некоторое время и соблюдать правила безопасности.

Напомним, по данным Генштаба, на Харьковском направлении россияне ведут активную оборону и обстреливают гражданскую инфраструктуру.

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