Россия обстреляла Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине
В субботу, 30 апреля, российские террористы обстреляли Червоногригорьевскую громаду Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Под вражеский огонь из тяжелой артиллерии сегодня попала Червоногригорьевская громада на Никопольщине. К счастью, никто не пострадал", - пишет Лукашук.
В других районах области день прошел без обстрелов.
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