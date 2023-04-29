Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия обстреляла Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине

Россия обстреляла Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине

29 апреля, 2023 суббота
21:06
Война с Россией

В субботу, 30 апреля, российские террористы обстреляли Червоногригорьевскую громаду Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Под вражеский огонь из тяжелой артиллерии сегодня попала Червоногригорьевская громада на Никопольщине. К счастью, никто не пострадал", - пишет Лукашук.

В других районах области день прошел без обстрелов.

Украина
Россия
Днепропетровщина
Никополь
Военные новости
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Зеленський
28 апреля, 2023 пятница
Президент поручил Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт, - Резников
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
28 апреля, 2023 пятница
Китай заявил, что воспримет визит японских чиновников на Тайвань как пересечение "красной линии"
долар євро гривня
28 апреля, 2023 пятница
На сегодняшний день гривня укрепилась, а доллар и евро вернулись к своим довоенным отметкам, - президент Ассоциации украинских банков
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 апреля
22:25
Эксклюзив
Виталий Портников
Если УПЦ МП останется на тех началах, на которых существует сегодня, то ее существование приведет к расколу Украины, - Портников
22:15
Украина проиграла Японии в решающем матче на ЧМ по хоккею
22:04
В Перми загорелось предприятие, производящее артиллерию
22:00
Папа Франциск и митрополит Илларион (Алфеев). Будапешт
В Будапеште Папа Франциск обнимался с подсанкционным митрополитом РПЦ и благословлял беженцев из Украины
21:51
Открыт сбор на автомобиль для бойцов 74-го батальона 102-й бригады
21:44
Эксклюзив
Молдова
На выборах башкана в Гагаузии 7 из 8 кандидатов пророссийские, - политический аналитик Чобану
21:42
В Бахмуте пограничники сдержали штурмовые группы россиян, пытавшихся прорвать рубеж обороны
21:32
За время полномасштабной войны уже 45 038 украинцев и украинок отмечены государственными наградами, - Зеленский
21:22
Дания
Украина получит от Дании 1 млрд евро на восстановление страны
21:14
Недостаточно лишь того, чтобы Россия была слабой, – нужно, чтобы она ответила за все содеянное, - Зеленский
20:46
Штаб-квартиру "Баварии" обыскали в связи с делом российского олигарха Усманова
20:26
В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном предмете
20:13
F-16
Воевать на F-16 уже готовы несколько десятков украинцев, - Игнат
20:01
OPINION
Политика Госкино похожа на диверсию
19:56
Виктор Шендерович
Российский писатель Шендерович назвал оккупантов "нашими мальчиками", а украинцев обвинил во "всплесках нацизма"
19:27
Школу при посольстве РФ в Варшаве выселили по требованию мэрии. Россияне занимали помещение незаконно
19:20
Русские военные
На Керченском полуострове ФСБ проверяет телефоны и паспорта, - Генштаб
19:10
Эксклюзив
В магазинах Киево-Печерской лавры, принадлежащих Петру Лебедю, торгуют российскими товарами, - религиовед Ковалев
18:53
Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16, - Зеленский
18:42
Евгений Пригожин
Пригожин признал, что армия РФ получила от ВСУ "жестких пи***лей"
18:16
Эксклюзив
ВСУ под Бахмутом уничтожают не только вагнеровцев, но и разбили еще одну вражескую ЧВК "Поток", - военный эксперт Снегирев
18:09
OPINION
Когда выборы превращают в футбольный матч
17:55
Ильхам Алиев
В Азербайджане появится центр "Байрактар"
17:47
Довбык повторил бомбардирское достижение Шевченко и Реброва в УПЛ
17:25
Украине не обойтись без самолетов Hornet, которые есть на вооружении у Финляндии, - Зеленский
17:25
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 23-го тура
17:01
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Металлист", а "Шахтер" – "Колос". Расписание и результаты всех матчей 23-го тура
17:00
Светлана Тихановская
"Мест в самолете не хватит на всех". Тихановская обратилась к силовикам Лукашенко
16:59
В Умани на месте ракетного удара завершили поисковую операцию: два человека считаются пропавшими
16:57
Украинец Ковтун завоевал золото и бронзу Кубка мира по спортивной гимнастике
16:51
Эксклюзив
Позиция Китая в войне не пророссийская, а антиамериканская, - китаевед Голод
16:49
В Польше канадские инструкторы обучают ВСУ минной безопасности
16:25
Медведев призвал разорвать дипломатические отношения РФ с Польшей
16:22
Над Киевской ОВА, в Буче и Фастове подняли флаг ВМС Украины
16:20
В Украину прибыла делегация США для подписания важного инвестиционного соглашения: подробности
16:03
OPINION
На пути в НАТО – гарантии ядерных государств
15:50
Путин – террорист, который не держит слово, - Зеленский
15:38
У платежной системы Приватбанка произошел сбой
15:37
Ольга Харлан
Украинка Харлан завоевала медаль Гран-при на старте отбора на Олимпиаду-2024
15:36
Эксклюзив
В Посад-Покровском на Херсонщине электричества нет больше года
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV