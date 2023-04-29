Россия обстреляла Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Под вражеский огонь из тяжелой артиллерии сегодня попала Червоногригорьевская громада на Никопольщине. К счастью, никто не пострадал", - пишет Лукашук.

В других районах области день прошел без обстрелов.