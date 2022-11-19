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Главная Новости Россия обстреляла Чернобаевку, речной порт и жилые кварталы Херсона

Россия обстреляла Чернобаевку, речной порт и жилые кварталы Херсона

19 ноября, 2022 суббота
01:10
Новости

В пятницу, 18 ноября, российский агрессор из РСЗО и танками ударил по жилым кварталам Херсона

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг наносил огненное поражение с применением РСЗО и танков в направлении Чернобаевки, Антоновки, Приднепровского, Токаревки, Одрадокаменки, речного порта и жилых кварталов Херсона. Из тяжелой артиллерии в течение дня несколько раз обстрелян Красный Маяк, в результате атаки дрона, а в Бериславе ранен местный житель", - пишет "Юг".

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