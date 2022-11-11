Россия обстреляла Черниговщину из тяжелой артиллерии
В пятницу, 11 ноября, оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии
Об этом сообщило в facebook Оперативное командование "Север".
"С 11:25 до 11:40 зафиксировано 9 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии 122 мм, в район населенного пункта Николаевка", - говорится в сообщении.
Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
- 10 ноября в Черниговской области СБУ задержала иностранного блогера, который работал на пропагандистское медиа RT, а также распространял в ЕС фейки о войне.
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