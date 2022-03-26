Россия обстреляла Боярку под Киевом, ранен ребенок

Об этом сообщила областная прокуратура в Telegram.



Действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины.



По данным следствия, 26 марта захватчики открыли огонь по городу Боярка. В результате применения оружия ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.



"Среди поврежденной оккупантами инфраструктуры - многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости", - говорится в сообщении.

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