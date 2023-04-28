Россия обстреляла больницу в Херсонской области. Есть погибший и раненые
В пятницу, 28 апреля, российские террористы обстреляли Белозерку в Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Под огонь террористов попала больница. В одном из отделений выбило окна. Также повреждены частные дома. Возник пожар.
"К сожалению, один человек погиб. Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения. Двоим людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали", - пишет ОВА.
- Утром пятницы, 28 апреля, российский агрессор обстрелял Киев. Взрывы раздались около 04:40. В городе и области работала ПВО, сбиты 11 вражеских ракет и два дрона.
- В Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них - 4 ребенка, 18 травмированы. В Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, четыре человека пострадали.
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