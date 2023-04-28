Россия обстреляла больницу в Херсонской области. Есть погибший и раненые

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Под огонь террористов попала больница. В одном из отделений выбило окна. Также повреждены частные дома. Возник пожар.

"К сожалению, один человек погиб. Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения. Двоим людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали", - пишет ОВА.