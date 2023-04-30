Россия обстреляла более 10 частных домов в Сумской области. За день прогремело 170 взрывов

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня террористы совершили 17 обстрелов пограничных громад. Обстрелу подверглись территории Середино-Будской, Эсманьской, Белопольской, Великописаревской, Миропольской и Юнаковской громад.

Частные дома были разрушены или повреждены в Юнаковской и Эсманской громадах. В Середино-Буде в результате артиллерийских обстрелов пострадала квартира в многоквартирном доме.

Россия использовала для обстрелов минометы, артиллерию, РСЗО "Град" и АГС.

О количестве жертв в ОВА не сообщается.