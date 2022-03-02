Россия обстреляла блокпост на Житомирщине, четыре человека погибли
В Коростене в Житомирской области произошел воздушный обстрел блок-поста со стороны россиян
Об этом сообщает Житомир.Info .
Коростенский городской совет сообщил о 4 погибших.
Заммэра Наталья Чижевская в комментарии Общественное.Житомир подтвердила информацию.
"Мы на связи с главным врачом Коростенской больницы. Он сообщил, что четверо умерли. Сейчас в больнице борются за жизнь еще 5 пострадавших", - сообщила она.
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