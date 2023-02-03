Россия обстреляла Барвенково в Харьковской области, двое мужчин погибли и один получил ранения
Утром 3 февраля захватнические войска обстреляли город Барвенково Изюмского района. В результате попадания в дом погибли два брата, их отец ранен
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня около 04:30 утра враг обстрелял г. Барвенково Изюмского района. В результате попадания в частный жилой дом погибли 2 брата 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован", - написал он.
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За прошедшие сутки, 2 февраля, враг продолжал массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двуречной и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
Огонь велся в основном по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары.
В Волчанске пострадала женщина 51 года. Ей оказана необходимая медицинская помощь на месте.
По словам Синегубова, ведется гуманитарное разминирование области. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 29 взрывоопасных предметов.
- Утром 1 февраля российские войска били по Купянску. В результате осколочное ранение получил 60-летний мужчина.
- Утром 2 февраля вражеские войска трижды били по мирным населенным пунктам Харьковской области. В результате ранена женщина и сотрудник ГСЧС.
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