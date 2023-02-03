Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 04:30 утра враг обстрелял г. Барвенково Изюмского района. В результате попадания в частный жилой дом погибли 2 брата 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован", - написал он.

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За прошедшие сутки, 2 февраля, враг продолжал массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двуречной и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

Огонь велся в основном по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары.

В Волчанске пострадала женщина 51 года. Ей оказана необходимая медицинская помощь на месте.

По словам Синегубова, ведется гуманитарное разминирование области. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 29 взрывоопасных предметов.