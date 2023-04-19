Россия обстреляла автобусный парк Херсона
В среду, 19 апреля, российские террористы нанесли удар по автобусному парку в Херсоне
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Российская армия нанесла удар по автобусному парку в Херсоне. Из-за обстрела несколько коммунальных транспортных средств - повреждены", - пишет ОВА.
Мирные люди в результате обстрела не пострадали.
- 18 апреля стало известно, что украинские военные наблюдают активную оборонную деятельность захватчиков на левобережье Херсонщины, минуют участки, которые считают опасными и готовятся к очередному "жесту".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.25
-
EUR
Покупка 40.67Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное