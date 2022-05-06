Россия обстреляла авто для эвакуации из Азовстали, один военный погиб, есть раненые, - "Азов"

Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram.

"Во время режима прекращения огня, на территории завода "Азовсталь" россиянами, применив ПТРК, был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", - говорится в сообщении.

В полку отметили, что в результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - заявили в Азове.

30 апреля оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских .

1 мая 2022 года при содействии Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц.

3 мая в Запорожье прибыли эвакуированные из Азовстали люди.

3 мая российские оккупанты в очередной раз начали штурм удерживаемого украинскими военными завода "Азовсталь".

О начале третьего этапа эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" сообщил 5 мая генсек ООН Антониу Гутерреш и его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время заседания Совбеза ООН.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что с завода "Азовсталь" удалось вывезти почти 500 человек .