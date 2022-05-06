Россия обстреляла авто для эвакуации из Азовстали, один военный погиб, есть раненые, - "Азов"
Российские войска из противотанкового ракетного комплекса подвели автомобиль для эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе во время режима прекращения огня
Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram.
"Во время режима прекращения огня, на территории завода "Азовсталь" россиянами, применив ПТРК, был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", - говорится в сообщении.
В полку отметили, что в результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены.
"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - заявили в Азове.
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