Россия обстреляла Ахтырку в Сумской области, около 70 человек ранены, - ОВА

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.



"В Ахтырке было три ракетных точечных удара по воинской части. Перед этим был обстрел жилых кварталов. Повреждена система теплоснабжения, вероятная остановка ТЭЦ. Работаем над восстановлением системы", - говорится в сообщении.



Там добавили, что в результате около 70 раненых, среди них – женщины.

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