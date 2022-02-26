Россия обстреляла Ахтырку в Сумской области, около 70 человек ранены, - ОВА
Россия совершила обстрел жилых кварталов Ахтырки в Сумской области
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.
"В Ахтырке было три ракетных точечных удара по воинской части. Перед этим был обстрел жилых кварталов. Повреждена система теплоснабжения, вероятная остановка ТЭЦ. Работаем над восстановлением системы", - говорится в сообщении.
Там добавили, что в результате около 70 раненых, среди них – женщины.
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