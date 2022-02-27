Россия обстреляла аэропорт Николаева
Вечером 27 февраля войска РФ нанесли ракетные удары по международному аэропорту Николаева
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в комментарии Общественному .
По предварительным данным военные били по аэропорту трижды. Снаряды попали в взлетную полосу и перрон.
По состоянию на 22:50 информация, какими ракетами наносили удары, отсутствует.
Читайте также: В Николаеве не проводят эвакуацию населения, был распространен фейк, - горсовет
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.26
Покупка 29.26Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное