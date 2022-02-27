Россия обстреляла аэропорт Николаева

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в комментарии Общественному .

По предварительным данным военные били по аэропорту трижды. Снаряды попали в взлетную полосу и перрон.

По состоянию на 22:50 информация, какими ракетами наносили удары, отсутствует.



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