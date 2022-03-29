Россия обстреляла аэродром на Хмельнитчине, уничтожены все запасы горюче-смазочных материалов, - мэр Староконстантинова

Об этом сообщил мэр города Николай Мельничук в Facebook.



"Нас засыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. Обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими усилиями собрали в качестве стратегического запаса", - написал он.



Он попросил обратиться в горсовет или к нему тех, кто может помочь в приобретении горюче-смазочных материалов.

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