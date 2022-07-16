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Россия обстреляла 7 общин Сумщины

16 июля, 2022 суббота
22:59
война с Россией

В день, 16 июля, от российских обстрелов пострадали 7 общин Сумской области

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских обстрелов пострадали Глуховская, Эсманская, Новослободская, Шалыгинская, Белопольская, Хотинская и Краснопольская общины.

Глуховское общество

Почти с 9 утра россияне ударили по реактивным системам залпового огня по Глуховской городской общине. 28 взрывов.

Эсманское общество

В 9 утра продолжился обстрел общины, 5 выстрелов из ствольной артиллерии. С 10 до 11 утра продолжался обстрел Эсманьского общества из ствольной артиллерии, более 15 прилетов.

Новослободская община

После 9 утра россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня – 27 прилетов. Повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач.

В 18:30 россияне дважды обстреливали общину по реактивной артиллерии, 14 прилетов.

Шалыгинская община

В 8:30 был артприлет по Шалыгинскому обществу. В 14:30 враг устроил по Шалыгинской общине - 22 выстрела из ствольной артиллерии.

Белопольское общество

Около 13:00 россияне ударили по трем населенным пунктам общины, почти два десятка прилетов из ствольной артиллерии.

Хотинская община

В 19:00 в Хотинской и Шалыгинской общинах враг открывал огонь из стрелкового оружия. Ситуация повторилась после девяти часов.

Краснопольское общество

В 19:30 был минометный обстрел в Краснопольской области, более 10 прилетов.

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Украина
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Сумщина
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