Россия обстреляла 7 общин Сумщины
В день, 16 июля, от российских обстрелов пострадали 7 общин Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских обстрелов пострадали Глуховская, Эсманская, Новослободская, Шалыгинская, Белопольская, Хотинская и Краснопольская общины.
Глуховское общество
Почти с 9 утра россияне ударили по реактивным системам залпового огня по Глуховской городской общине. 28 взрывов.
Эсманское общество
В 9 утра продолжился обстрел общины, 5 выстрелов из ствольной артиллерии. С 10 до 11 утра продолжался обстрел Эсманьского общества из ствольной артиллерии, более 15 прилетов.
Новослободская община
После 9 утра россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня – 27 прилетов. Повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач.
В 18:30 россияне дважды обстреливали общину по реактивной артиллерии, 14 прилетов.
Шалыгинская община
В 8:30 был артприлет по Шалыгинскому обществу. В 14:30 враг устроил по Шалыгинской общине - 22 выстрела из ствольной артиллерии.
Белопольское общество
Около 13:00 россияне ударили по трем населенным пунктам общины, почти два десятка прилетов из ствольной артиллерии.
Хотинская община
В 19:00 в Хотинской и Шалыгинской общинах враг открывал огонь из стрелкового оружия. Ситуация повторилась после девяти часов.
Краснопольское общество
В 19:30 был минометный обстрел в Краснопольской области, более 10 прилетов.
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