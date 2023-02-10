Россия обстреляла 7 громад Сумской области. Есть раненые люди и разрушенные дома

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россия обстреляла Белопольскую, Юнаковскую, Великописаревскую, Эсманьскую, Зноб-Новгородскую, Глуховскую и Шалыгинскую громады.

"Было зафиксировано 97 прилета, в том числе сброс с БпЛА 5 взрывных устройств. К сожалению, ранены и разрушены", - пишут в ОВА.

В Юнаковской громаде в результате минометных обстрелов известно о 10 прилетах. Ранен один из жителей, человек 1965 г.р. получил телесные повреждения. Также поврежден один частный дом.

Белопольская громада: из-за минометного обстрела с территории РФ повреждены 3 частных дома и произошло возгорание хозяйственного сооружения.

"Пострадала от минометов и Эсманьская громада. В результате обстрела одного из населенных пунктов повреждено несколько домов и зданий. К счастью, без человеческих потерь. Также в результате минометного обстрела одного из сел Зноб-Новгородской громады повреждено хозяйственное здание", - пишут в ОВА.

В других громадах обошлось без последствий.