Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Из-за российской агрессии пострадали Новослободская, Белопольская, Шалыгинская, Краснопольская и Середино-Будская общины.

"С 8:00 по Новослободской общине было 10 приходов из миномета. Повреждены 2 домовладения, выбиты окна и линии электропередач Также было 7 минометных прилетов по Белопольской общине. Шалыгинская община - 3 прилета в полдень. Почти с 13:00 начался обстрел с минометов Краснопольской общины. Поврежден состав минудобрений. В 15:00 было 15 минометных приходов по Шалыгинской общине В 17:30 4 мины прилетело по Середино-Будской территории. Почти в 20:00 беспилотники сбросили взрывчатки над Шалыгинской общиной", - говорится в отчете.

Последствия обстрелов за сутки на Белопольщине:

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