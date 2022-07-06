Россия обстреляла 5 пограничных общин Сумщины
Российский агрессор за сутки, 5 июля, обстрелял 5 пограничных общин Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Из-за российской агрессии пострадали Новослободская, Белопольская, Шалыгинская, Краснопольская и Середино-Будская общины.
"С 8:00 по Новослободской общине было 10 приходов из миномета. Повреждены 2 домовладения, выбиты окна и линии электропередач Также было 7 минометных прилетов по Белопольской общине. Шалыгинская община - 3 прилета в полдень. Почти с 13:00 начался обстрел с минометов Краснопольской общины. Поврежден состав минудобрений. В 15:00 было 15 минометных приходов по Шалыгинской общине В 17:30 4 мины прилетело по Середино-Будской территории. Почти в 20:00 беспилотники сбросили взрывчатки над Шалыгинской общиной", - говорится в отчете.
Последствия обстрелов за сутки на Белопольщине:
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.05
-
EUR
Покупка 35.24Продажа 36.44
- Актуальное
- Важное