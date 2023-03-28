Россия обстреляла 4 приграничных района Харьковщины за прошедшие сутки, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки
За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов
Об этом сообщили в telegram-канале главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
В частности, под огнем врага находились районы населенных пунктов Тимофеевка, Красное, Купянск, Двуречная, Западное и других.
Также отмечается, по селу Гурьев Казачок Богодуховского района враг нанес удары с двух вертолетов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
В результате минометного удара по с. Первомайское Изюмского района повреждено частное домовладение, обошлось без пострадавших.
"За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 91 взрывоопасный предмет. Впрочем, минная опасность в области остается очень высокой", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Купянске на неизвестном взрывном устройстве подорвался 50-летний гражданский мужчина, от полученных ран он погиб.
"На линии столкновения враг пытается совершать наступательные действия. За прошедшие сутки оккупанты попытались продвинуться в районе Крахмального, но под огнем наших Защитников отступили с потерями", - отмечается в посту.
- За сутки 25 марта российская армия била по городам и селам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины, повреждены жилые дома.
- 26 марта сообщалось, что в Луганской области оккупанты все чаще открывают огонь по автодорогам между городами и селами, чтобы усложнить передвижение местных жителей.
- РФ обстреляла Купянск 26 марта около десяти утра: в результате удара повреждения получили частный дом и пятиэтажку.
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