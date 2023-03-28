Об этом сообщили в telegram-канале главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

В частности, под огнем врага находились районы населенных пунктов Тимофеевка, Красное, Купянск, Двуречная, Западное и других.

Также отмечается, по селу Гурьев Казачок Богодуховского района враг нанес удары с двух вертолетов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В результате минометного удара по с. Первомайское Изюмского района повреждено частное домовладение, обошлось без пострадавших.

"За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 91 взрывоопасный предмет. Впрочем, минная опасность в области остается очень высокой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Купянске на неизвестном взрывном устройстве подорвался 50-летний гражданский мужчина, от полученных ран он погиб.

"На линии столкновения враг пытается совершать наступательные действия. За прошедшие сутки оккупанты попытались продвинуться в районе Крахмального, но под огнем наших Защитников отступили с потерями", - отмечается в посту.