Россия обстреляла 4 громады Сумщины
За день, 20 августа, 4 громады Сумской области пострадали от российских обстрелов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских ударов пострадали Буринская, Белопольская, Хотинская и Зноб-Новгородская громады.
Почти в 15:00 с территории РФ произведен обстрел Буринской громады. Вероятно из ствольной артиллерии – 4 прилета. Артобстрел продолжился в 17:25 – еще 4 прилета.
"Белопольскоя громада: после 16:00 враг ударил из минометов - 4 прилета. С 16:40 было выпущено еще 12 мин. Хотинская громада: после 16:30 зафиксировано 10 выстрелов (предварительно из КПВТ) по территории общины. Зноб-Новгородская в 18:15 россияне избивали вероятно с САУ – 8 прилетов", - написал Живицкий.
Предварительно обошлось без жертв и разрушений.
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