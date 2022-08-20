Россия обстреляла 4 громады Сумщины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских ударов пострадали Буринская, Белопольская, Хотинская и Зноб-Новгородская громады.

Почти в 15:00 с территории РФ произведен обстрел Буринской громады. Вероятно из ствольной артиллерии – 4 прилета. Артобстрел продолжился в 17:25 – еще 4 прилета.

"Белопольскоя громада: после 16:00 враг ударил из минометов - 4 прилета. С 16:40 было выпущено еще 12 мин. Хотинская громада: после 16:30 зафиксировано 10 выстрелов (предварительно из КПВТ) по территории общины. Зноб-Новгородская в 18:15 россияне избивали вероятно с САУ – 8 прилетов", - написал Живицкий.

Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

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