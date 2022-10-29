Россия обстреляла 3 громады Сумской области из минометов, гранатометов и артиллерии. Террористы выпустили 40 боеприпасов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В сутки, 28 октября, российские террористы выпустили по Сумщине 40 боеприпасов. К счастью, обошлось без жертв и повреждений.

"Под вражеским огнем была Эсманская громада. Туда русская стреляла из артиллерии (вероятно 152 мм). Зафиксировали 6 взрывов. Под обстрелами также находилась Белопольская громада. Россияне выпустили 15 мин по одному из пограничных деревень. По Зноб-Новгородской громаде рашисты били из САУ (9 приходов) и также по этой территории вели обстрел из гранатомета. Прослушивалось до 10 выстрелов", – написал Живицкий.

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