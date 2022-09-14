Россия обстреляла 2 громады Сумской области. Повреждены частные дома

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Зафиксировано 43 прилета. Пострадавших нет.

Краснопольское громада

В 14:30 начался артобстрел громады – 4 прилета. Уже через час продолжился, еще 26 прилетов из САУ.

Хотинская громада

"После 17:00 россияне избивали из минометов и пулеметов, пулеметные очереди и 5 приходов из 120 мм миномета. Минометный обстрел был и после восемнадцати - 8 прилетов", - пишет Живицкий.

Вражеским огнем повреждены два частных здания, загорелся пожар. На месте работает бригада ГСЧС.

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