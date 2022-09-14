Россия обстреляла 2 громады Сумской области. Повреждены частные дома
Сегодня, 14 сентября, россияне обстреливали Краснопольскую и Хотинскую громады Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Зафиксировано 43 прилета. Пострадавших нет.
Краснопольское громада
В 14:30 начался артобстрел громады – 4 прилета. Уже через час продолжился, еще 26 прилетов из САУ.
Хотинская громада
"После 17:00 россияне избивали из минометов и пулеметов, пулеметные очереди и 5 приходов из 120 мм миномета. Минометный обстрел был и после восемнадцати - 8 прилетов", - пишет Живицкий.
Вражеским огнем повреждены два частных здания, загорелся пожар. На месте работает бригада ГСЧС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное