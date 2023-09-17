Россия обстреливает Харьков в ночь на 17 сентября

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - говорится в заявлении Синегубова.

Никакой официальной информации о пострадавших/разрушениях по состоянию на 00:40 воскресенья, 17 сентября, нет. Воздушная тревога также объявлена на Полтавщине и Днепропетровщине.