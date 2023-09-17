Россия обстреливает Харьков в ночь на 17 сентября
В ночь с 16 на 17 сентября российские террористы наносят удары по Харькову
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - говорится в заявлении Синегубова.
Никакой официальной информации о пострадавших/разрушениях по состоянию на 00:40 воскресенья, 17 сентября, нет. Воздушная тревога также объявлена на Полтавщине и Днепропетровщине.
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