Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Россия обстреливает гуманитарные коридоры, несмотря ни на что, игнорируя наши просьбы дать возможность вывезти женщин, детей, сирот, маломобильных граждан. Как результат – среди гражданских есть раненые", - подчеркнула чиновник.

По ее словам, особенно жаль, что в свое время эти люди считали россиян своими братьями и сестрами. "Они шокированы происходящим, тем, как их беспощадно и бессовестно поливают "Градами". Я знаю, какая это для них рана, какая боль. Мы все это вместе переживем, и они это понимают. И очень хотят жить в своем государстве" , иметь убежище, уверенность в безопасности, понимать, что они не будут когда-нибудь убиты россиянами или другим врагом", - добавила глава Минреинтеграции.

Напомним, Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

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