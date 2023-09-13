Россия обошла технологические санкции и производит больше ракет, чем до масштабной войны, - NYT

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Это может привести к усилению атак на Украину в ближайшие месяцы.

По оценкам американских чиновников, Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого оружия на полгода после начала полномасштабного вторжения. Но в конце 2022 года российский ВПК снова начал набирать обороты, поскольку РФ удалось обмануть американский экспортный контроль.

Издание объясняет, что страна-террорист использует свои разведывательные службы и министерство обороны для управления незаконными сетями людей, которые контрабандой провозят ключевые компоненты для оружия. Они экспортируют их в другие страны, откуда необходимые компоненты легче доставить в Россию.

"Менее чем через год после начала полномасштабной войны, Россия возобновила торговлю критически важными компонентами, направив их через такие страны как Армения и Турция. Американские и европейские регуляторы пытались сотрудничать, чтобы ограничить экспорт чипов в Россию, но им было трудно остановить поток через страны, связанные с Москвой", – говорится в сообщении.

Американские чиновники отмечают, что первое время, в частности, в октябре 2022 года, санкции помогали, однако РФ смогла адаптироваться к ним и увеличить производство оружия.