Россия оборудует оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, - Генштаб
Российские захватчики оборудуют оборонные позиции на оккупированной части левого берега Днепра
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем не прекращает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Противник продолжает оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр", - пишут в пресс-службе.
Подразделения ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области.
- С начала суток 26 октября российский агрессор продолжает обстреливать Украину, захватчики нанесли ракетный удар и совершили 11 обстрелов из РСЗО.
- Российские военные запретили жителям оккупированного поселка Першотравневое на Херсонщине покидать населенный пункт.
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