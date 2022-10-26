Россия оборудует оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем не прекращает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Противник продолжает оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр", - пишут в пресс-службе.

Подразделения ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области.

С начала суток 26 октября российский агрессор продолжает обстреливать Украину, захватчики нанесли ракетный удар и совершили 11 обстрелов из РСЗО.

Российские военные запретили жителям оккупированного поселка Першотравневое на Херсонщине покидать населенный пункт.

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