Об этом пишет Reuters.

"Груз из почти 700 тыс. баррелей российской нефти доставлен танкером Crested на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра на средиземноморском побережье, — пишет издание. - Через несколько часов другое судно Chris забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю нефть.

Специалисты утверждают, что такой маршрут усложняет отслеживание конечного пункта назначения груза и подтверждает тенденцию скрытности российских поставок нефти, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения в Украину.

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Reuters отмечает, что Египет уже используется Россией как транзитный путь для мазута. Непонятно, был ли случай из Эль-Хамра одноразовым, или является частью регулярной схемы для экспорта российской нефти.

В июле было арестовано более 2,1 млрд грн активов украинских компаний, принадлежащих Газпрому, Роснефти и Росатома.

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