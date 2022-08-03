Россия обходит нефтяные санкции из-за небольшой порт в Египте, - Reuters. Карта
Обходя санкции, Россия транспортирует нефть, используя египетский нефтяной терминал Эль-Хамра
Об этом пишет Reuters.
"Груз из почти 700 тыс. баррелей российской нефти доставлен танкером Crested на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра на средиземноморском побережье, — пишет издание. - Через несколько часов другое судно Chris забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю нефть.
Специалисты утверждают, что такой маршрут усложняет отслеживание конечного пункта назначения груза и подтверждает тенденцию скрытности российских поставок нефти, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения в Украину.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Главные союзники России — нефть и газ, а не Беларусь или Казахстан, — Виталий Портников
Reuters отмечает, что Египет уже используется Россией как транзитный путь для мазута. Непонятно, был ли случай из Эль-Хамра одноразовым, или является частью регулярной схемы для экспорта российской нефти.
- В июле было арестовано более 2,1 млрд грн активов украинских компаний, принадлежащих Газпрому, Роснефти и Росатома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.53
Покупка 38.53Продажа 39.65
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное