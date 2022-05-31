Россия ночью ударила по Криворожью, попала в поля

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграмм.

"Одна из самых спокойных ночей в течение последних дней: без затяжных сигналов воздушной тревоги, без "прилетов" и разрушений. Ночью враг снова ударил по Криворожью, попал в пограничные территории Зеленодольской общины", - написал он.

Однако Россия попала в поля, так что обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Лукашук.

Напомним, Россия 29 мая обстреляла три общины в Криворожском районе Днепропетровщины: в двоих попала в поля, в одной попала в жилой дом.

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