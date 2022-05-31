Россия ночью ударила по Криворожью, попала в поля
Российская армия в ночь на 31 мая нанесла удары по Криворожскому району на Днепропетровщине, но обошлось без жертв и разрушений
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграмм.
"Одна из самых спокойных ночей в течение последних дней: без затяжных сигналов воздушной тревоги, без "прилетов" и разрушений. Ночью враг снова ударил по Криворожью, попал в пограничные территории Зеленодольской общины", - написал он.
Однако Россия попала в поля, так что обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Лукашук.
- Напомним, Россия 29 мая обстреляла три общины в Криворожском районе Днепропетровщины: в двоих попала в поля, в одной попала в жилой дом.
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