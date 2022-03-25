Россия ночью дважды обстреляла аэропорт в Харькове, - глава ОВА
Ночью на 25 марта оккупанты обстреляли терминал харьковского аэропорта
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
"За минувшие сутки от российских оккупантов было 55 ударов, зафиксировали повышенную активность "Градов", "Урагана" - около 240 раз. Вечером противник дважды обстрелял из РСЗО терминал аэропорта Харькова", - сообщил Синегубов.
По его словам, от оккупантов пострадали Дергачи, есть пострадавшие.
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