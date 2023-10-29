Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия ночью атаковала Украину 5 "шахедами" и ракетой: силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники

Россия ночью атаковала Украину 5 "шахедами" и ракетой: силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники

29 октября, 2023 воскресенье
08:01
Война с Россией

Ночью воскресенья, 29 октября, российские войска запустили по Украине 5 ударных дронов и управляемую авиационную ракету Х-59. Воздушные силы уничтожили все российские беспилотники

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что пуски "шахедов" Россия производила с юго-восточного направления, Приморско-Ахтарскую в РФ, а управляемую авиационную ракету Х-59 запускала с самолета Су-34 из воздушного пространства Белгородской области.

Оккупанты направили ракету по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно обошлось без потерь и серьезных последствий.

В то же время, все ударные БПЛА врага уничтожили силы и средства Воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу проделали тактическая авиация и зенитные ракетные войска.

Фото: Воздушные силы

  • Этой ночью российские кафиры нанесли удары по территории Днепропетровской и Полтавской областей. В Никопольском районе Днепропетровщины в результате вражеской атаки есть разрушение инфраструктуры.
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
безпілотник
Читайте также:
на фото: Майк Джонсон
28 октября, 2023 суббота
Он себя еще покажет: дипломат Климкин о новом американском спикере Майке Джонсоне
Вадим Денисенко
Автор Вадим Денисенко
27 октября, 2023 пятница
Почему Кремль активно играет в игру "Путин умер и потом не умер"?
путін
28 октября, 2023 суббота
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
29 октября
09:04
В РФ заявили, что Украина якобы отправляет на фронт гражданских саперов с инвалидностью и переселенцев
08:46
Обновлено
Российские войска ночью атаковали Днепропетровщину, Херсонщину и Полтавщину: есть разрушения
08:42
"Сейчас не мое время": бывший вице-президент США Пенс отказался от участия в президентской гонке 2024 года
08:31
В США истребители перехватили самолет возле дома Байдена
08:23
Эксклюзив
Экспортный морской коридор: оккупанты могут прибегать к повторным тактикам по Одесской области и острову Змеиный, - Братчук
08:15
Минобороны РФ заявило, что ночью ПВО сбило над Крымом 36 беспилотников
08:07
Обновлено
Силы обороны уничтожили в сутки 8 танков, 9 бронемашин и 660 военных армии РФ, - Генштаб
08:05
OPINION
Открывать ли украинцам масштабы наших потерь?
07:34
Бывших вагнеровцев присоединяют к чеченским подразделениям, - ISW
03:34
Умер звезда "Друзей" Мэттью Перри
02:56
Усик и Фьюри провели дуэль взглядов в ринге и договорились о дате боя
02:39
Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В 3-м раунде британца отправили в нокдаун.
02:04
РФ заявила, что уничтожила 36 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
00:24
Израиль отреагировал на решение Илона Маска обеспечить сектор Газа интернетом
2023, суббота
28 октября
23:36
Лукашенко
Лукашенко пригласил Орбана посетить Беларусь
23:02
На временно оккупированных территориях Украины началась эпидемия COVID-19, - мэр Мелитополя Федоров
22:24
Что мы не знали о динозаврах. Отрывок из книги "Динозавры. Новый взгляд"
22:22
Усик встретился с Эминемом в Саудовской Аравии
21:53
Обновлено
ЕС возвращает Фестиваль европейского кино в Россию, несмотря на войну в Украине. В Минкульте отреагировали
21:39
Нетаньягу
"Начался второй этап войны": Нетаньяху высказался о введении новых сухопутных сил в Газу
21:06
"Потери РФ снова начали расти": Тарнавский отчитался об уничтожении ЗРК "Тор" и 11 БПЛА на Таврийском направлении
21:03
Обновлено
"Мир видел слишком много крови": Зеленский заявил, что украинская Формула мира становится глобальной
21:00
Эксклюзив
Своей речью Байден предоставил Украине новый статус, - Пионтковский
20:50
Замглавы Нацполиции Тишлека отстранили от должности: журналисты выяснили, что у его жены и тещи есть российские паспорта
20:30
Почему правящая партия Грузии пытается сместить президента Зурабишвили
20:30
"Динамо" и "Днепр-1" неожиданно потеряли очки. Расписание и результаты 12-го тура УПЛ
20:21
Дубль Беллингема принес "Реалу" победу над "Барселоной" в Эль Классико
20:09
Сектор Гази
Египет заявил, что "израильские препятствия" мешают доставке помощи в Газу
20:02
OPINION
Подчиненность УПЦ московскому патриархату должна быть запрещена
19:25
Обновлено
Эрдоган обвинил Израиль в "военных преступлениях". Из Турции отзывают израильских дипломатов
19:18
Обновлено
В Киеве порывистый ветер вызвал падение деревьев: есть погибшие и травмированные. Какие последствия непогоды
19:04
В течение суток на фронте произошло 48 боеприкосновений, больше всего атак ВСУ отражено в направлении Марьинки, Авдеевки и Купянска, - Генштаб
19:01
Эксклюзив
"Армия 2030 года – это армия роботов": эксперт Яковенко о теоретическом изменении будущего формата ведения войны
18:48
Эксклюзив
Валерия Морозова, Запорожье
"Нам не нужна новая дорога, нам нужна победа". В городах Украины прошла еженедельная акция
18:17
США и Южная Корея провели совместные военные учения: были задействованы высокотехнологичные системы вооружения
18:07
OPINION
Виталий Шабунин
Кто защищает одиозные "правки Лозового"?
18:04
Эксклюзив
Не надо беспокоиться об украинцах, у них своя квота по оружию, которая никуда не денется: израильский политолог о военной помощи США Украине и Израилю
17:47
Обновлено
Ресурсов ХАМАС хватит на 3-4 месяца войны, - The New York Times
17:45
Эксклюзив
Новый спикер Палаты представителей США согласен голосовать за помощь Украине при двух условиях, - Пионтковский
17:42
Обновлено
В Херсоне раздались взрывы: россияне ударили по центру города
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV