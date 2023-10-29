Россия ночью атаковала Украину 5 "шахедами" и ракетой: силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что пуски "шахедов" Россия производила с юго-восточного направления, Приморско-Ахтарскую в РФ, а управляемую авиационную ракету Х-59 запускала с самолета Су-34 из воздушного пространства Белгородской области.

Оккупанты направили ракету по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно обошлось без потерь и серьезных последствий.

В то же время, все ударные БПЛА врага уничтожили силы и средства Воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу проделали тактическая авиация и зенитные ракетные войска.

Фото: Воздушные силы