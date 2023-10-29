Россия ночью атаковала Украину 5 "шахедами" и ракетой: силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники
Ночью воскресенья, 29 октября, российские войска запустили по Украине 5 ударных дронов и управляемую авиационную ракету Х-59. Воздушные силы уничтожили все российские беспилотники
Об этом информируют воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что пуски "шахедов" Россия производила с юго-восточного направления, Приморско-Ахтарскую в РФ, а управляемую авиационную ракету Х-59 запускала с самолета Су-34 из воздушного пространства Белгородской области.
Оккупанты направили ракету по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно обошлось без потерь и серьезных последствий.
В то же время, все ударные БПЛА врага уничтожили силы и средства Воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу проделали тактическая авиация и зенитные ракетные войска.
Фото: Воздушные силы
- Этой ночью российские кафиры нанесли удары по территории Днепропетровской и Полтавской областей. В Никопольском районе Днепропетровщины в результате вражеской атаки есть разрушение инфраструктуры.
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